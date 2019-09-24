«Сан-Хосе» отправил в АХЛ Чеховича и ещё четверых россиян

Тренировочный лагерь «Сан-Хосе Шаркс» покинули 23 хоккеиста. Среди них оказались пятеро россиян: форварды Иван Чехович, Артём Иванюженков, Иван Косоренков, Максим Летунов, а также защитник Николай Кныжов. Хоккеисты продолжат готовиться к сезону в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда».
Таким образом, из россиян в тренировочном лагере «Сан-Хосе» остался только защитник Артемий Князев.
В прошедшем сезоне Князев выступал в Юниорской лиге Квебека за клуб «Чикутими». В 55 матчах регулярного чемпионата россиянину удалось записать на свой счёт 34 (13+21) балла при показателе полезности "+11" и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф защитник провёл четыре игры, отдав две результативных передачи.
Князев был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ — 2019 во втором раунде под общим 48-м номером.
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