Тротц: кажется, что Варламов чувствует себя увереннее за счёт стиля «Айлендерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру российского вратаря Семёна Варламова в предсезонном матче с «Детройт Ред Уингз» (3:2 ОТ).

«Он смотрелся хорошо и надёжно. Мне кажется, что он чувствует себя увереннее за счёт нашего стиля», – цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

Российский вратарь провёл первый полный матч на предсезонке и одержал победу, отразив 21 бросок из 23.

В минувшем сезоне Варламов выступал за «Колорадо Эвеланш» и провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 20 побед. Россиянин отражал 90,9% бросков, пропуская 2,87 шайбы за игру. Впоследствии россиянин проиграл борьбу за место первого номера немцу Филиппу Грубаэуру и не провёл ни одного матча в плей-офф.