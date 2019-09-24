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НХЛ в будущем может провести матчи в России

НХЛ в будущем может провести матчи в России
Хоккей / НХЛ 0

Вице-президент Национальной хоккейной лиги по международным операциям Марк Блэк не исключил в будущем возможность проведения матчей лиги на территории России. Лига, традиционно, в каждом сезоне проводит несколько игр за пределами Канады и США. В прошлом году игры состоялись в Швейцарии, Германии, Швеции и Финляндии.

«После того как мы заключили контракт с «Яндексом», с учетом великой хоккейной истории России, мы всегда держим ее на радаре. Мы, безусловно, открыты для обсуждения и дискуссий по поводу проведения в будущем матчей в России, потому что, учитывая богатую российскую историю хоккея, это всегда интересно», — приводит слова функционера Sport Business.

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