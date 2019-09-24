Дебютный матч Дацюка за «Автомобилист»: 15 минут на льду и два броска

В Подольске местный «Витязь» оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ.



В составе екатеринбургского клуба проводил первый официальный матч после перехода нападающий Павел Дацюк, на старте сезона не игравший из-за проблем со здоровьем. 41-летний Дацюк провёл на площадке 15 минут и 6 секунд, сделал два броска и выиграл четыре вбрасывания из семи.



Таким образом, Дацюк стал самым возрастным игроком екатеринбургского «Автомобилиста» в истории Континентальной хоккейной лиги, выйдя на лёд в возрасте 41 года и 66 дней. В списке самых возрастных игроков в истории лиги Дацюк поднялся на 9-е место.

«Витязь» обыграл «Автомобилист», победа стала восьмой подряд