Дебютный матч Дацюка за «Автомобилист»: 15 минут на льду и два броска
В Подольске местный «Витязь» оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ.
В составе екатеринбургского клуба проводил первый официальный матч после перехода нападающий Павел Дацюк, на старте сезона не игравший из-за проблем со здоровьем. 41-летний Дацюк провёл на площадке 15 минут и 6 секунд, сделал два броска и выиграл четыре вбрасывания из семи.
Таким образом, Дацюк стал самым возрастным игроком екатеринбургского «Автомобилиста» в истории Континентальной хоккейной лиги, выйдя на лёд в возрасте 41 года и 66 дней. В списке самых возрастных игроков в истории лиги Дацюк поднялся на 9-е место.
«Витязь» обыграл «Автомобилист», победа стала восьмой подряд
- 24 сентября 2019
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