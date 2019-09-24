Кадейкин: думаете, скажу, что у «Салавата» всё супер? Нет, конечно

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин после матча со «Спартаком» (4:2) поделился мнением об игре Никиты Сошникова и оценил игру своей команды.
«Сошников всегда был игроком высокого уровня, просто где-то не столько доверия у него было. Не так он был на виду, хотя по игре всегда был очень сильным игроком. В нашей молодёжке (МХК «Атланты». – Прим. «Чемпионата») он выделялся. У каждого свой путь, ему вот так пришлось его пройти. Если он будет продолжать так же, то может вернуться в НХЛ.
Чего может добиться «Салават» с такой игрой? Вопрос интересный. А как вы думаете? Естественно, если мы будем 0:2 проигрывать и столько удаляться, то куда мы уйдём? Итог положительный, но на самом деле вопрос риторический. Думаете, скажу, что у нас всё супер и нам так нравится отыгрываться в третьем периоде? Нет, конечно. Надо с первых минут играть и забивать свои моменты, спокойно нужно играть.
Даже не знаю, какое там состояние у СКА сейчас. Нам нужно отталкиваться от своей игры. Все команды сейчас злые и кусачие. Даже по вчерашним результатам это видно», — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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