А. Костицын: у минского «Динамо» изначально не было победного настроя

Нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын поделился впечатлениями от поражения в матче с нижегородским «Торпедо» (3:4 ОТ).



«У нас сегодня изначально не было того настроя на игру, который приносил нам победы в предыдущих матчах. Мы не выполняли те задачи, которые нам ставил тренер. Поэтому и допускали ошибки — передерживали шайбу и много было потерь в средней зоне. Соперник ловил нас на контратаках. Незабитый буллит соперника, а точнее спасение нашего вратаря, дало нам шанс вернуться в игру и стало дополнительной мотивацией чтобы забить. Пошли агрессивно на ворота, кто-то все время находился перед вратарем, пошли прострелы на подставление и появились те моменты, которые позволили нам сравнять счёт», — цитирует форварда официальный сайт КХЛ.

