А. Костицын: у минского «Динамо» изначально не было победного настроя

Нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын поделился впечатлениями от поражения в матче с нижегородским «Торпедо» (3:4 ОТ).
«У нас сегодня изначально не было того настроя на игру, который приносил нам победы в предыдущих матчах. Мы не выполняли те задачи, которые нам ставил тренер. Поэтому и допускали ошибки — передерживали шайбу и много было потерь в средней зоне. Соперник ловил нас на контратаках. Незабитый буллит соперника, а точнее спасение нашего вратаря, дало нам шанс вернуться в игру и стало дополнительной мотивацией чтобы забить. Пошли агрессивно на ворота, кто-то все время находился перед вратарем, пошли прострелы на подставление и появились те моменты, которые позволили нам сравнять счёт», — цитирует форварда официальный сайт КХЛ.
- 25 сентября 2019
-
00:54
-
00:28
-
00:00
- 24 сентября 2019
-
23:36
-
23:30
-
23:22
-
23:13
-
23:06
-
22:50
-
22:33
-
22:30
-
22:23
-
22:20
-
22:14
-
22:11
-
22:07
-
22:01
-
21:55
-
21:54
-
21:39
-
21:33
-
21:28
-
21:14
-
20:59
-
20:44
-
20:17
-
19:55
-
19:44
-
19:42
-
19:22
-
19:08
-
18:59
-
18:52
-
18:41
-
18:29