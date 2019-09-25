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В Беларуси заблокировали доступ к видеопорталу КХЛ. Повторы увидеть невозможно

В Беларуси заблокировали доступ к видеопорталу КХЛ. Повторы увидеть невозможно
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 24 сентября, на территории Беларуси был заблокирован доступ к видеопорталу Континентальной хоккейной лиги.

Это связано с тем обстоятельством, что права на контент лиги на территории страны принадлежат «Белтелерадиокомпании». Однако местная вещательная компания не предоставляет возможности посмотреть повторы опасных моментов матчей, что вызывает большие неудобства у любителей хоккея.

Ранее нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сетовал, что не может в США посмотреть матчи КХЛ.

«Я бы реально смотрел матчи! Мне интересно — там выступают ребята, с кем я играл, там папа тренирует. Мы с Ваней Барбашёвым сидели в раздевалке «Сент-Луиса», было время. Хотели включить матч — и не смогли посмотреть. Типа страна неправильная», — говорил Тарасенко.

Тарасенко: не могу посмотреть матчи КХЛ из США, типа страна неправильная
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