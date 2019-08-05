Тарасенко: не могу посмотреть матчи КХЛ из США, типа страна неправильная

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, ставший в этом сезоне обладателем Кубка Стэнли, рассказал о проблемах, связанных с просмотром матчей КХЛ из Северной Америки.
«В ходе регулярки и в плей-офф Кубка Гагарина я хотел даже в «Инстаграме» написать. Но не стал, потому что не знаю, с чем это связано. И не хотел выглядеть глупо. Вот я захожу в приложение КХЛ, покупаю подписку игры и хочу посмотреть матч. И знаете, что мне пишут? «В вашей стране это видео недоступно». Мне хочется спросить: почему нельзя включать российский хоккей из Америки? Я бы реально смотрел матчи! Мне интересно — там выступают ребята, с кем я играл, там папа тренирует. Мы с Ваней Барбашёвым сидели в раздевалке «Сент-Луиса», было время. Хотели включить матч — и не смогли посмотреть. Типа страна неправильная», — приводит слова Тарасенко «Матч ТВ».
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