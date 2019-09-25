Голышев вошёл в состав фарм-клуба «Автомобилиста» на выездную серию

«Горняк» отправился на выездную серию, в которой сыграет с пензенским «Дизелем», тольяттинской «Ладой» и самарским ЦСК ВВС.



Состав учалинской команды на выезд:



Вратари: Георгий Романов, Иван Старостин, Максим Ледер, Владимир Галкин;



Защитники: Савелий Козлов, Игорь Галыгин, Захар Богатырёв, Кирилл Галюк, Иван Сушинский, Владислав Катин, Владислав Леонтьев, Дмитрий Корчёмкин, Семен Переляев;



Нападающие: Вячеслав Шарипов, Александр Юшков, Сергей Колесников, Степан Грымзин, Александр Дербенёв, Павел Воронков, Михаил Бякин, Дмитрий Жукенов, Михаил Назаров, Денис Мингалеев, Роман Ивашов, Евгений Митякин.



Кроме того, в поездку отправились командированные из «Автомобилиста» Александр Протапович, Максим Рассейкин и Анатолий Голышев, информирует пресс-служба клуба ВХЛ.

«Автомобилист» взял на выезд Дацюка, Голышев отправлен в ВХЛ