Голышев вошёл в состав фарм-клуба «Автомобилиста» на выездную серию

«Горняк» отправился на выездную серию, в которой сыграет с пензенским «Дизелем», тольяттинской «Ладой» и самарским ЦСК ВВС.
Состав учалинской команды на выезд:
Вратари: Георгий Романов, Иван Старостин, Максим Ледер, Владимир Галкин;
Защитники: Савелий Козлов, Игорь Галыгин, Захар Богатырёв, Кирилл Галюк, Иван Сушинский, Владислав Катин, Владислав Леонтьев, Дмитрий Корчёмкин, Семен Переляев;
Нападающие: Вячеслав Шарипов, Александр Юшков, Сергей Колесников, Степан Грымзин, Александр Дербенёв, Павел Воронков, Михаил Бякин, Дмитрий Жукенов, Михаил Назаров, Денис Мингалеев, Роман Ивашов, Евгений Митякин.
Кроме того, в поездку отправились командированные из «Автомобилиста» Александр Протапович, Максим Рассейкин и Анатолий Голышев, информирует пресс-служба клуба ВХЛ.
- 25 сентября 2019
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