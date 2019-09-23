«Автомобилист» взял на выезд Дацюка, Голышев отправлен в ВХЛ

Стал известен состав екатеринбургского «Автомобилиста» на выездную серию, в рамках которой клуб проведёт три матча.



В состав вошёл нападающий Павел Дацюк, не сыгравший ещё ни одного матча в сезоне. Восстановлением после травмы будет занят Рафаэль Батыршин. В «Горняк» командированы Александр Протапович и Максим Рассейкин, также на выезд с фарм-клубом ВХЛ отправился Анатолий Голышев с целью набора игровой формы после травмы.



На выезд отправились следующие игроки:



вратари: Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин;



защитники: Максим Березин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Иван Вишневский, Ефим Гуркин, Федор Беляков, Никита Трямкин, Даниил Валитов, Алексей Василевский;



нападающие: Найджел Доус, Дэн Секстон, Павел Дацюк, Джефф Плэтт, Брукс Мацек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Виталий Попов, Никита Сетдиков, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Илья Овчинников, Артём Гареев, Евгений Мозер.



Жаль, но у Дацюка будет сокращённый сезон. Конец его карьеры близко Регулярка КХЛ ещё не началась, а «Автомобилист» уже лишился на длительный срок двух ведущих нападающих.