«Калгари» заключил контракт с Ткачуком на $ 21 млн

Rлуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» заключил контракт с американским нападающим Мэттью Ткачуком, информирует пресс-служба клуба.

Средняя зарплата игрока составит $ 7 млн. Контракт рассчитан на три сезона. Таким образом, общая сумма контракт составит $ 21 млн.

Американец оставался последним ограниченно свободным агентом «Калгари». Отметим, что под потолком зарплат у «Флэймз» было $ 6,341 млн. Таким образом, теперь «Калгари» не укладывается в потолок.

21-летний Ткачук в 80 матчах минувшей регулярки НХЛ набрал 77 (34+43) очка, а в 5 играх плей-офф отметился 3 (2+1) баллами. Мэттью выступает за «Калгари» с 2016 года. Он был выбран на драфте НХЛ-2016 в первом раунде под общим шестым номером.