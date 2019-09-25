«Калгари» заключил контракт с Ткачуком на $ 21 млн
Rлуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» заключил контракт с американским нападающим Мэттью Ткачуком, информирует пресс-служба клуба.
Средняя зарплата игрока составит $ 7 млн. Контракт рассчитан на три сезона. Таким образом, общая сумма контракт составит $ 21 млн.
Американец оставался последним ограниченно свободным агентом «Калгари». Отметим, что под потолком зарплат у «Флэймз» было $ 6,341 млн. Таким образом, теперь «Калгари» не укладывается в потолок.
21-летний Ткачук в 80 матчах минувшей регулярки НХЛ набрал 77 (34+43) очка, а в 5 играх плей-офф отметился 3 (2+1) баллами. Мэттью выступает за «Калгари» с 2016 года. Он был выбран на драфте НХЛ-2016 в первом раунде под общим шестым номером.
Звёзды НХЛ без контрактов. Они не переживают — скоро их завалят миллионами
Они не оставили своим клубам выбора. Весь вопрос – в сумме.
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