«Металлург» проиграл седьмой матч из восьми последних, уступив «Барысу»

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке уступил казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Ильи Воробьёва проиграли седьмой матч из восьми последних.



Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник «Барыса» Джесси Блэкер. На старте второго периода подопечные Ильи Воробьёва отыгрались благодаря удачному броску форварда Павла Дорофеева. В третьем периоде казахстанский коллектив добился победы благодаря голам Никиты Михайлиса и Романа Старченко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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