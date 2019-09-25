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«Металлург» проиграл седьмой матч из восьми последних, уступив «Барысу»

«Металлург» проиграл седьмой матч из восьми последних, уступив «Барысу»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке уступил казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Ильи Воробьёва проиграли седьмой матч из восьми последних.

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник «Барыса» Джесси Блэкер. На старте второго периода подопечные Ильи Воробьёва отыгрались благодаря удачному броску форварда Павла Дорофеева. В третьем периоде казахстанский коллектив добился победы благодаря голам Никиты Михайлиса и Романа Старченко.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2019, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Блэкер (Шевченко) – 03:06' (5x5)   1:1 Дорофеев (Постма) – 22:17' (5x5)   1:2 Михайлис (Диц, Старченко) – 50:32' (5x4)   1:3 Старченко (Паскуале) – 51:33' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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