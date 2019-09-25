Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дорофеев: «Металлургу» нужно выкладываться и больше работать

Дорофеев: «Металлургу» нужно выкладываться и больше работать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев подвёл итоги матча с «Барысом» (1:3).

«Думаю, что не хватило, наверное, на третий период концентрации. Не дотерпели, не вовремя удалились, свое большинство не реализовали, а соперник наказал и использовал свои моменты. „Металлургу“ нужно добавить в терпении, работать больше, выкладываться по максимуму.

Почему „Барыс“ пропускает меньше всех в КХЛ? Команда достаточно дисциплинированная, выполняет установку тренера, в зоне отлаженно действует. Поэтому, наверное, и так мало пропускает.

Моя заброшенная шайба? Предыдущая пятёрка закружила в зоне атаки, вовремя сменились, я получил шайбу в средней зоне и пошел на свободный лёд – на разнице скоростей объехал и забил», — цитирует форварда официальный сайт «Металлурга».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент