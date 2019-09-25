Дорофеев: «Металлургу» нужно выкладываться и больше работать

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев подвёл итоги матча с «Барысом» (1:3).



«Думаю, что не хватило, наверное, на третий период концентрации. Не дотерпели, не вовремя удалились, свое большинство не реализовали, а соперник наказал и использовал свои моменты. „Металлургу“ нужно добавить в терпении, работать больше, выкладываться по максимуму.



Почему „Барыс“ пропускает меньше всех в КХЛ? Команда достаточно дисциплинированная, выполняет установку тренера, в зоне отлаженно действует. Поэтому, наверное, и так мало пропускает.



Моя заброшенная шайба? Предыдущая пятёрка закружила в зоне атаки, вовремя сменились, я получил шайбу в средней зоне и пошел на свободный лёд – на разнице скоростей объехал и забил», — цитирует форварда официальный сайт «Металлурга».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.