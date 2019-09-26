Генменеджер «Питтсбурга»: готов пойти на обмен. Нужно решить проблему с потолком

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд заявил, что попытается обменять вратаря до начала регулярного чемпионата.
«Мы не могли ничего сделать летом. Но в последние три или четыре дня ситуация изменилась. Рынок активизировался. В первую очередь это касается вратарей. Работа продолжается. Если какой-то клуб лиги заинтересован в обмене, велика вероятность того, что мы пойдём на это. Мы также готовы оставить всех троих и надеяться, что один из них пройдёт драфт отказов.
Возможный обмен кого-нибудь из полевых игроков из-за потолка зарплат? Нам надо найти способ, чтобы решить эту проблему. Конечно, мы можем заявить не 23 игрока, а меньше, но это не лучший вариант. Посмотрим. Мы готовы пойти на обмен», — цитирует Рутерфорда The Athletic.
«Питтсбург» на данный момент превышает потолок зарплат на $ 0,3 млн. По оценкам североамериканских аналитиков, под угрозой возможного обмена, помимо голкиперов Тристана Джарри и Кэйси ДеСмита, находятся нападающие Брайан Раст, Ник Бьюгстад и защитник Джек Джонсон.
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