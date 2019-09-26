Маклеллан: мощь Ковальчука нужна, но не за счёт пропуска голов в каждом матче

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан поделился мнением об игре Ильи Ковальчука в предсезонных матчах.
«Ковальчук недостаточно хорош при игре в обороне? Не знаю, были ли у Ковальчука похожие проблемы в прошлом году, меня тут не было. Я вижу хорошие вещи и вещи, над которыми ему надо работать. Я дам ему шанс поработать над этим, мы постараемся ему помочь.
Посмотрим, сможет ли он это исправить, сможет ли быть эффективным в большинстве и добавить нам мощи в атаке. Команде это нужно, но только не за счёт пропуска двух-трёх голов в каждом матче. Я его ни в коем случае не обвиняю», — цитирует Маклеллана LA Kings Insider.
В матче с «Анахайм Дакс» (0:2) российский нападающий провёл на льду 15 минут 14 секунд, заработав показатель полезности "-1".
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