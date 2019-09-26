28-29 сентября в Москве пройдёт международный турнир Кубок Мышкина

В Москве 28 и 29 сентября во Дворце спорта «Янтарь» состоится ежегодный международный турнир по хоккею Кубок Владимира Мышкина.
В турнире примут участие 16 детских команд из Донецка, Калининграда, Коврова, Липецка, Минска, Москвы, Нур-Султана, Переславля-Залесского, села Пестрецы, Риги, Саратова, Севастополя, Таллина и Тольятти.
Как сказано в пресс-релизе турнира, в церемонии награждения примут участие: двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы – Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы – Алексей Касатонов и сам Владимир Мышкин.
В этом году, Кубок Мышкина получил статус отборочного этапа международного турнира «Кубок Чемпионов РТХЛ». Победители отборочных этапов получают право на участие в финальном этапе, где будет разыгран главный приз – 5 млн рублей.
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