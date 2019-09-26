СКА обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из двух поражений

СКА принимал в Санкт-Петербурге «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Алексея Кудашова. Питерский клуб прервал серию из двух поражений.



«Армейцы» вышли вперёд спустя 18 секунд после стартового вбрасывания стараниями Владимира Ткачёва, огорчившего бывшую команду. Уфимцы отыгрались в начале второго игрового отрезка благодаря голу Теэму Хартикайнена. В концовке периода Сергей Плотников воспользовался ошибкой Александра Кадейкина и вернул лидерство хозяевам. На 54-й минуте преимущество хозяев укрепил Наиль Якупов. В концовке Евгений Кетов отправил шайбу в пустые ворота.



28 сентября СКА примет на своём льду московское «Динамо», а подопечные Николая Цулыгина в этот же день сыграют в Череповце с «Северсталью».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.