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СКА обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из двух поражений

СКА обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из двух поражений
Хоккей / КХЛ 0

СКА принимал в Санкт-Петербурге «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Алексея Кудашова. Питерский клуб прервал серию из двух поражений.

«Армейцы» вышли вперёд спустя 18 секунд после стартового вбрасывания стараниями Владимира Ткачёва, огорчившего бывшую команду. Уфимцы отыгрались в начале второго игрового отрезка благодаря голу Теэму Хартикайнена. В концовке периода Сергей Плотников воспользовался ошибкой Александра Кадейкина и вернул лидерство хозяевам. На 54-й минуте преимущество хозяев укрепил Наиль Якупов. В концовке Евгений Кетов отправил шайбу в пустые ворота.

28 сентября СКА примет на своём льду московское «Динамо», а подопечные Николая Цулыгина в этот же день сыграют в Череповце с «Северсталью».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ткачёв (Плотников) – 00:18' (5x5)   1:1 Хартикайнен (Умарк, Маннинен) – 23:10' (5x5)   2:1 Плотников – 37:22' (5x5)   3:1 Якупов (Кагарлицкий, Рукавишников) – 53:20' (5x5)   4:1 Кетов (Лехтеря, Кемппайнен) – 58:19' (en)
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