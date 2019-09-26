Московское «Динамо» переиграло «Сочи», одержав третью победу в четырёх матчах

ХК «Сочи» принимал московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу бело-голубых.



В первом периоде подопечные Владимира Крикунова забросили две шайбы в ворота соперника стараниями Андре Петерссона и Вячеслава Кулёмина, на что «леопарды» ответили голом Шона Коллинза в большинстве. В середине второго игрового отрезка Вадим Шипачёв в третий раз огорчил соперника, реализовав численный перевес. Мальте Стрёмвалль сократил отставание в счёте до минимума, на что гости ответили голом Юусо Хиетанена. В третьем периоде Сергей Шмелёв забросил третью шайбу в ворота соперника, но на большее хозяев не хватило.



28 сентября бело-голубые встретятся в Санкт-Петербурге со СКА, а команда Сергея Зубова 29-го числа сыграет на выезде с «Торпедо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.