Московское «Динамо» переиграло «Сочи», одержав третью победу в четырёх матчах

ХК «Сочи» принимал московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу бело-голубых.
В первом периоде подопечные Владимира Крикунова забросили две шайбы в ворота соперника стараниями Андре Петерссона и Вячеслава Кулёмина, на что «леопарды» ответили голом Шона Коллинза в большинстве. В середине второго игрового отрезка Вадим Шипачёв в третий раз огорчил соперника, реализовав численный перевес. Мальте Стрёмвалль сократил отставание в счёте до минимума, на что гости ответили голом Юусо Хиетанена. В третьем периоде Сергей Шмелёв забросил третью шайбу в ворота соперника, но на большее хозяев не хватило.
28 сентября бело-голубые встретятся в Санкт-Петербурге со СКА, а команда Сергея Зубова 29-го числа сыграет на выезде с «Торпедо».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 26 сентября 2019
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