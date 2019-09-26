Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Московское «Динамо» переиграло «Сочи», одержав третью победу в четырёх матчах

Московское «Динамо» переиграло «Сочи», одержав третью победу в четырёх матчах
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» принимал московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу бело-голубых.

В первом периоде подопечные Владимира Крикунова забросили две шайбы в ворота соперника стараниями Андре Петерссона и Вячеслава Кулёмина, на что «леопарды» ответили голом Шона Коллинза в большинстве. В середине второго игрового отрезка Вадим Шипачёв в третий раз огорчил соперника, реализовав численный перевес. Мальте Стрёмвалль сократил отставание в счёте до минимума, на что гости ответили голом Юусо Хиетанена. В третьем периоде Сергей Шмелёв забросил третью шайбу в ворота соперника, но на большее хозяев не хватило.

28 сентября бело-голубые встретятся в Санкт-Петербурге со СКА, а команда Сергея Зубова 29-го числа сыграет на выезде с «Торпедо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Петерссон (Яшкин, Шипачёв) – 05:42' (5x5)   0:2 Кулёмин (Ефремов) – 13:55' (5x5)   1:2 Коллинз (Стрёмвалль, Росен) – 18:31' (5x4)   1:3 Шипачёв (Хиетанен, Чайковски) – 29:37' (5x4)   2:3 Стрёмвалль (Бертильссон) – 35:09' (5x4)   2:4 Хиетанен (Чайковски, Петерссон) – 35:51' (5x5)   3:4 Шмелёв – 54:58' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент