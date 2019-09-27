«Рейнджерс» по буллитам одолели «Флайерз», Наместников отдал голевую передачу

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Филадельфию Флайерз» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.
Заброшенными шайбами в основное время отметились нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников и форвард «Флайерз» Трэвис Конечны. Единственную попытку в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Мика Зибанеджад.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 2 секунды, нанёс два броска в створ ворот и не отметился результативными действиями. Нападающий «Нью-Йорка» Виталий Кравцов окончил матч с показателем полезности «-1».
Видео гола Андерссона с передачи Наместникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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