Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Рейнджерс» по буллитам одолели «Флайерз», Наместников отдал голевую передачу

«Рейнджерс» по буллитам одолели «Флайерз», Наместников отдал голевую передачу
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Филадельфию Флайерз» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

Заброшенными шайбами в основное время отметились нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников и форвард «Флайерз» Трэвис Конечны. Единственную попытку в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Мика Зибанеджад.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 2 секунды, нанёс два броска в створ ворот и не отметился результативными действиями. Нападающий «Нью-Йорка» Виталий Кравцов окончил матч с показателем полезности «-1».

Видео гола Андерссона с передачи Наместникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент