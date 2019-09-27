«Буран»: Макаров получил предложение из клуба КХЛ и покидает команду

Вратарь «Бурана» Андрей Макаров получил предложение из клуба КХЛ и покидает команду, информирует пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги.

В этом сезоне Макаров принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата ВХЛ, в среднем за матч пропуская 2,51 шайбы и отражая 91,7% бросков.

Прошлой осенью Макаров пополнил состав «Автомобилиста», провёл три матча, в которых отразил 42 броска. Он пропускал 3,92 шайбы в среднем за игру и отражал 87,5% бросков.



Уральский клуб забрал игрока с драфта отказов, куда его поместил «Нефтехимик». В сезоне-2018/19 26-летний Макаров провёл шесть матчей в составе «волков», отражая 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,64.



Ранее Макаров защищал цвета «Куньлунь Ред Стар». Всего в КХЛ провёл 55 матчей, одержав 20 побед. Голкипер пропускал 2,54 шайбы в среднем за игру и отражал 91,1% бросков.