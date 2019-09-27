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«Торпедо НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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«Торпедо» — ЦСКА: в состав гостей не попали Григоренко и Калинин

«Торпедо» — ЦСКА: в состав гостей не попали Григоренко и Калинин
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Встреча состоится сегодня, 27 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В состав ЦСКА не попали нападающие Михаил Григоренко и Сергей Калинин, а голкипер Илья Сорокин остался в запасе.

«Торпедо»:

Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;
Волченков — Аляев, Хауден — Щехура — Ураков;
Веряев — Ильин — Гончарук, Зборовский.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Романов — Дальбек, Капризов — Светлаков — Попов;
Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
Науменков — Блажиевский, Секач — Вей — Толчинский;
Чмыхов, Телегин — Карнаухов — Слепышев, Комиссаров.

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