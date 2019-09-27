«Торпедо» — ЦСКА: в состав гостей не попали Григоренко и Калинин

«Торпедо» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Встреча состоится сегодня, 27 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В состав ЦСКА не попали нападающие Михаил Григоренко и Сергей Калинин, а голкипер Илья Сорокин остался в запасе.

«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;

Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;

Волченков — Аляев, Хауден — Щехура — Ураков;

Веряев — Ильин — Гончарук, Зборовский.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Романов — Дальбек, Капризов — Светлаков — Попов;

Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;

Науменков — Блажиевский, Секач — Вей — Толчинский;

Чмыхов, Телегин — Карнаухов — Слепышев, Комиссаров.