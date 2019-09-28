Каменский: в «Спартаке» идёт перестройка, Знарку нужно дать время

Вице-президент Лиги по развитию, вице-президент «Спартака» Валерий Каменский оценил выступление московского клуба на старте сезона.
«На мой взгляд, деление команды на линии не совсем правильное. В сентябре проседала не столько вратарская позиция, сколько вся команда. Беспалов качественно провёл первые три матча сезона, но затем действительно ушёл в тень, Хомченко старался, в некоторых моментах прибавлял, но спада ни один молодой голкипер ещё не избегал.
Но, повторюсь, возникали проблемы не во вратарской линии, а во всей команде. «Спартак» много пропускал, часто посещал лавку для штрафников. Получается, резервы — не только в возвращении Гудачека, но ещё и в командных действиях. Два победных матча с «Автомобилистом» это показали. И обнадёжили.
Когда тренерский штаб начинает перестройку, всегда нужно быть терпеливым и давать ему время. Олег Знарок и его помощники изменили тактику команды, также были приобретены исполнители, которых новый тренерский штаб видел в составе. Сейчас идёт работа не одной и не двух недель», — приводит слова Каменского Russia-Hockey.
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