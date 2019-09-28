Медали олимпийского чемпиона Белошейкина проданы на аукционе за € 4,7 тыс.

На аукционе Ebay проданы медали бывшего вратаря сборной СССР и хоккейного клуба ЦСКА Евгения Белошейкина. Всего в коллекции 17 медалей. Продавец из Германии получил за них € 4,7 тыс.



За недолгую карьеру Евгений успел стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом, победителем молодёжного чемпионата мира и финалистом Кубка Канады.



Белошейкина называли новым Третьяком, но из-за проблем с алкоголем он потерял место в ЦСКА и сборной, у него не получилось в системе «Эдмонтон Ойлерз», где игрока безуспешно пытались лечить от зависимости.



Во время приступа депрессии покончил жизнь самоубийством в общежитии 18 ноября 1999 года в Санкт-Петербурге. Как рассказывали его знакомые, все медали он продал, чтобы купить алкоголь.

Печаль и надежда. В Германии продают 17 медалей погибшего «наследника Третьяка» Евгений Белошейкин успел их продать ещё до того, как ушёл из жизни в 1999 году. Коллекцию обязательно нужно вернуть в Россию.