Медали олимпийского чемпиона Белошейкина проданы на аукционе за € 4,7 тыс.
На аукционе Ebay проданы медали бывшего вратаря сборной СССР и хоккейного клуба ЦСКА Евгения Белошейкина. Всего в коллекции 17 медалей. Продавец из Германии получил за них € 4,7 тыс.
За недолгую карьеру Евгений успел стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом, победителем молодёжного чемпионата мира и финалистом Кубка Канады.
Белошейкина называли новым Третьяком, но из-за проблем с алкоголем он потерял место в ЦСКА и сборной, у него не получилось в системе «Эдмонтон Ойлерз», где игрока безуспешно пытались лечить от зависимости.
Во время приступа депрессии покончил жизнь самоубийством в общежитии 18 ноября 1999 года в Санкт-Петербурге. Как рассказывали его знакомые, все медали он продал, чтобы купить алкоголь.
Печаль и надежда. В Германии продают 17 медалей погибшего «наследника Третьяка»
Евгений Белошейкин успел их продать ещё до того, как ушёл из жизни в 1999 году. Коллекцию обязательно нужно вернуть в Россию.
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