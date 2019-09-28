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Сергей Плотников оформил «хет-трик Горди Хоу» в матче с «Динамо» М

Сергей Плотников оформил «хет-трик Горди Хоу» в матче с «Динамо» М
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников оформил «хет-трик Горди Хоу» в матче с московским «Динамо». Форвард отметился голом, результативной передачей и подрался с Андреем Мироновым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

СКА:

Мельничук (Налимов);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Рукавишников — Галенюк, Якупов — Кемппайнен — Дергачёв;
Земчёнок, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.

«Динамо» М:

Кузнецов (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Игумнов — Тарасов;
Григорьев, Михайлов, Муранов — Полыгалов — Индрашис.

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