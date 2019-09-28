Сергей Плотников оформил «хет-трик Горди Хоу» в матче с «Динамо» М

Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников оформил «хет-трик Горди Хоу» в матче с московским «Динамо». Форвард отметился голом, результативной передачей и подрался с Андреем Мироновым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



СКА:



Мельничук (Налимов);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Рукавишников — Галенюк, Якупов — Кемппайнен — Дергачёв;

Земчёнок, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.



«Динамо» М:



Кузнецов (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;

Зайцев — Лямин, Брюквин — Игумнов — Тарасов;

Григорьев, Михайлов, Муранов — Полыгалов — Индрашис.