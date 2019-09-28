«Ак Барс» разгромил «Куньлунь», Билялов оформил шат-аут

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке одержал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 5:0. Китайский коллектив проиграл четвёртый матч из пяти последних.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. После перерыва казанская команда забросила в ворота «Куньлуня» две шайбы усилиями нападающего Вячеслава Основина и защитника Андрея Педана. На 47-й минуте отрыв «Ак Барса» вырос до трёх голов благодаря точному броску Мэттью Фрэттина. Точку во встрече поставили голы Даниса Зарипова и Артёма Валеева. Сухарь оформил голкипер казанского клуба Тимур Билялов.