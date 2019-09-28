«Ак Барс» разгромил «Куньлунь», Билялов оформил шат-аут
Казанский «Ак Барс» на домашней площадке одержал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 5:0. Китайский коллектив проиграл четвёртый матч из пяти последних.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. После перерыва казанская команда забросила в ворота «Куньлуня» две шайбы усилиями нападающего Вячеслава Основина и защитника Андрея Педана. На 47-й минуте отрыв «Ак Барса» вырос до трёх голов благодаря точному броску Мэттью Фрэттина. Точку во встрече поставили голы Даниса Зарипова и Артёма Валеева. Сухарь оформил голкипер казанского клуба Тимур Билялов.
КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Основин (Фрэттин, Галимов) – 18:44' (5x5) 2:0 Педан (Кормье, Фрэттин) – 25:39' (5x5) 3:0 Фрэттин (Яруллин, Зарипов) – 46:48' (5x4) 4:0 Зарипов (Галимов) – 55:54' (5x5) 5:0 Валеев (Воронков, Зарипов) – 59:53' (5x5)
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