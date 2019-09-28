Плотников — о драке: мстил за Ткачёва. Не люблю, когда обижают маленьких

Нападающий СКА Сергей Плотников подвёл итоги матча с московским «Динамо» (4:1) и прокомментировал драку с Андреем Мироновым.



«Не чувствую себя героем матча после хет-трика Горди Хоу, я не любитель так говорить. Играет всегда команда и побеждает всегда команда. Все работали. Я сказал после прошлого матча, что мы начинаем добавлять от игры к игре, у нас появляется больше уверенности, начинаем играть активнее, в тело, и это приносит плоды.



Естественно, в драке с Мироновым мстил за Ткачёва. Не люблю, когда обижают маленьких, тем более из моей пятёрки. Знаю, конечно, что он сам может за себя постоять, но сейчас решил так. Помирились ли на рукопожатии? Всё нормально. Это хоккей, и мы любим его за все проявления, за драки — тоже.



Стало чуть полегче, что наконец смогли «пять на три» реализовать. Когда-то же мы должны были забить, потому что моменты вроде создавали, бросали, но шайба не шла в ворота. Хоть такой гол, «с мясом». Мы старались, «копали», было не до розыгрыша. Забили больше на желании», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.