Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Плотников — о драке: мстил за Ткачёва. Не люблю, когда обижают маленьких

Плотников — о драке: мстил за Ткачёва. Не люблю, когда обижают маленьких
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Сергей Плотников подвёл итоги матча с московским «Динамо» (4:1) и прокомментировал драку с Андреем Мироновым.

«Не чувствую себя героем матча после хет-трика Горди Хоу, я не любитель так говорить. Играет всегда команда и побеждает всегда команда. Все работали. Я сказал после прошлого матча, что мы начинаем добавлять от игры к игре, у нас появляется больше уверенности, начинаем играть активнее, в тело, и это приносит плоды.

Естественно, в драке с Мироновым мстил за Ткачёва. Не люблю, когда обижают маленьких, тем более из моей пятёрки. Знаю, конечно, что он сам может за себя постоять, но сейчас решил так. Помирились ли на рукопожатии? Всё нормально. Это хоккей, и мы любим его за все проявления, за драки — тоже.

Стало чуть полегче, что наконец смогли «пять на три» реализовать. Когда-то же мы должны были забить, потому что моменты вроде создавали, бросали, но шайба не шла в ворота. Хоть такой гол, «с мясом». Мы старались, «копали», было не до розыгрыша. Забили больше на желании», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Сергей Плотников оформил «хет-трик Горди Хоу» в матче с «Динамо» М
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент