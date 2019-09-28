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Зарипов обошёл Морозова по набранным очкам за «Ак Барс» в КХЛ

Зарипов обошёл Морозова по набранным очкам за «Ак Барс» в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

38-летнему российскому хоккеисту Данису Зарипову покорилось очередное достижение. Нападающий обошёл Алексея Морозова по количеству набранных очков за казанский «Ак Барс» в КХЛ.

Это произошло в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар». «Ак Барс» разгромно победил со счётом 5:0, а Зарипов записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Таким образом, в его активе стало 326 очков за казанский клуб (147 голов и 179 передач) — на одно набранное очко больше чем у Морозова, который за свою карьеру в «Ак Барсе» забросил 140 шайб и 185 раз ассистировал партнёрам.

«Куньлунь Ред Стар» проиграл четвёртый матч из пяти последних в нынешнем сезоне.

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