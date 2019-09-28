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Судницын: сегодня «Спартак» оказался мастеровитее нас

Судницын: сегодня «Спартак» оказался мастеровитее нас
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Авангарда» Александр Судницин подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:4 Б).

«Обидно проигрывать, когда ведёшь 3:1. Не получилось у нас дотерпеть, спокойно доиграть игру. Повели 3:1, пропустили второй гол… Может, он выбил нас из колеи. «Спартаку» надо отдать должное, они в третьем периоде хорошо действовали. Сравняли, молодчики. Возможно, не удался первый период. Не хочется на это списывать, но у нас была пауза пять дней. Вкатывались в игру.

Не могу сказать, что буллитная серия – это лотерея. Всё равно зависит от мастерства вратаря и игроков. Скажем так: сегодня «Спартак» оказался мастеровитее нас. С Игорем Бобковым у нас хорошие отношения, мы делаем одно дело. Стараемся поддерживать друг друга, прекрасно понимаем, что сезон длинный, все поиграют. Мы все идём к одной цели», — сказал Судницин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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