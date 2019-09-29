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Поднимется ли «Локомотив» с предпоследнего места на Западе?

Поднимется ли «Локомотив» с предпоследнего места на Западе?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 29 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся два матча регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Трактор» — «Локомотив»;
— «Торпедо» — ХК «Сочи».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня состоится в Челябинске, где «Трактор» примет «Локомотив». Команда Петериса Скудры потерпела четыре поражения кряду. Чёрно-белые остаются единственным клубом в КХЛ, не одержавшим ни одной победы на домашнем льду в нынешнем сезоне. Более того, неудачная серия «Трактора» в Челябинске составляет уже 11 матчей. В свою очередь «Локомотив» занимает предпоследнее место в Западной конференции. Ярославский клуб лишь однажды в сезоне смог одержать две победы подряд.

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