Кто проклял «Трактор»? Команда Скудры забыла, как побеждать дома

В Челябинске не просчитали риски календаря. И теперь у «Трактора» всё плохо.

Многообещающее начало сезона

Начало сезона сложилось для челябинского «Трактора» вполне успешно. Команда Петериса Скудры на домашнем льду зацепила очко в матче со СКА, что само по себе не может считаться плохим результатом, после чего отправилась на выезд по маршруту Хабаровск – Владивосток – Шэньчжэнь – Новосибирск – Алма-Ата.

«Обидно проигрывать такие матчи, обидно пропускать такие голы, как первый. Тем не менее я доволен игрой, ребята показали хороший хоккей, хорошие скорости были. Возвращаемся на родину», – говорил Скудра после поражения в матче с «Куньлунь Ред Стар».

Тяжелейший выезд «Трактор» может занести себе в актив. Челябинский клуб набрал 10 очков в восьми матчах и смог закрепиться в зоне плей-офф. Тренерский штаб и болельщики команды остались довольны итогом поездки.

Успешный выезд оказался пирровым

По возвращению на родину дела у «Трактора» откровенно не задались. За несколько часов до матча с «Нефтехимиком» выяснилось, что нападающие «Трактора» Томаш Гика и Лукаш Седлак пропустят ближайшие матчи команды из-за различных повреждений. Сообщалось, что Гика пропустит как минимум один матч, Седлак три-четыре встречи.

Травмы чешских форвардов стали настоящим ударом для «Трактора». Гика и Седлак пополнили состав челябинцев в межсезонье и образовали по-настоящему убойную связку. Гика зарекомендовал себя как хороший распасовщик (пять передач в 10 матчах), а Седлак как прекрасный завершитель атак (пять шайб в 10 матчах).

Они в полном порядке! Лучшие снайперы КХЛ – не из СКА или ЦСКА Они в «Нефтехимике» и «Тракторе».

Без чешских нападающих у «Трактора» развалились бригады большинства. Не будем забывать и о том, что не могут помочь чёрно-белым ключевой защитник Ник Бэйлен и многоопытный Антон Глинкин. В заключительном матче выездной серии с «Барысом» удаление до конца матча заработал Виталий Меньшиков, что впоследствии привело к двухматчевой дисквалификации.

1:8 в двух матчах на домашнем льду

Такие потери в составе не могли не отразиться на командном результате. Сперва хоккеисты Скудры не сумели справиться с «Нефтехимиком» (1:2), а затем случилась настоящая катастрофа в матче с «Ак Барсом». За первые 10 с половиной минут «Трактор» пропустил четырежды, получив шайбы от Кормье, Петрова, Глухова и Основина.

«Трактор» получил шесть голов за 30 минут! Такого в Челябинске ещё не было Петерис Скудра устроит своим хоккеистам разнос, а кто-то и вовсе может лишиться работы.

После двух голов Скудра заменил Федотова на Демченко, но это не помогло, и Федотову пришлось возвращаться в ворота. Кошмарный вечер для челябинцев завершился домашним поражением со счётом 0:6. Болельщики «Трактора» всегда отличались повышенной требовательностью к результатам своей команды. И такие поражения не могли остаться незамеченными, в Челябинске сразу пошли разговоры о возможной смене тренера.

«Об увольнении Петериса Скудры никто не думает. Говорить об этом не стоит, нам нужен сейчас перерыв, чтобы оклемались, а ребята, которые вышли из строя, вернулись в основной состав. Думаю, всё будет нормально. Мы уверены в своей команде и главном тренере тоже», – отреагировал на плачевные результаты генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

Ротация от Скудры

Впрочем, вряд ли подобные заявления руководства успокоили самого Скудру. Петерис – один из самых эмоциональных и требовательных тренеров в КХЛ, он не потерпит подобных результатов, какие бы объективные причины у них не были. Перед матчем с «Барысом» тренерский штаб «Трактора» пошёл на массовые перестановки в составе. Вне заявки остались Дмитрий Калинин и Василий Демченко, также были видоизменены все тройки нападения.

Перестановки Скудры сработали, но лишь на время. «Трактор» начал домашний матч с места в карьер. Гол в ворота Хенрика Карлссона был делом времени. В итоге цели достиг бросок финского защитника Ессе Виртанена. Великолепным образом в этом моменте себя проявил канадец Эндрю Кэйлоф, уложивший на ложном замахе сразу двоих соперников, после чего снабдив Виртанена точной передачей.

Вот только радость «Трактора» была недолгой. Уже спустя две минуты «Барыс» смог отыграться усилиями Даррена Дица. Капитан «Барыса» воспользовался траффиком перед воротами Ивана Федотова и точным броском от синей линии восстановил равновесие.

«Трактор» покинули силы

Ожидать подобного ураганного продолжения было бы наивно – слишком много для «Трактора» было поставлено на кон. Перед встречей с «Барысом» челябинцы оставались последним клубом в КХЛ, не одержавшим ни одной победы на домашнем льду. Второй период прошёл без заброшенных шайб, хотя моменты для взятий ворот всё-таки были. Однако вратари были на высоте.

В третьей двадцатиминутки игра преимущественно проходила в зоне «Трактора». Всему виной удаления челябинцев. Игроки «Трактора» перестали успевать за оппонентами и начали нарушать правила. Забить в большинстве «Барысу» не удалось, но в равных составах он всё-таки дожал соперника. Джесси Блэкер поборолся у борта, шайбу получил Ииро Пакаринен на синей линии и набросил на ворота, где Корбэн Найт переправил её в цель. Финального штурма у хозяев не получилось. Кажется, что на третий период у хозяев банально уже не было сил.

Кто виноват?

Это поражение для «Трактора» стало четвёртым подряд и пятым кряду на домашнем льду. Челябинский клуб раз за разом проигрывает на глазах своих болельщиков, что может ударить по клубу гораздо сильнее, чем гипотетическая аналогичная неудачная серия на выезде. Разговоры о переменах на тренерском мостике теперь разгорятся ещё сильнее, но в Скудре ли главная проблема? Стоит напомнить, что «Трактор» сам организовал себе сложный календарь на старте чемпионата.

«Абсолютно все наши пожелания составителями календаря были услышаны. Это и переносы домашних матчей в связи с занятостью арены, и выездные серии, и экономия на перелётах. Взять хотя бы первый отрезок гостевых игр, который мы проведём на Дальнем Востоке. Да, много матчей, но мы очень серьёзно сэкономим на том, что сыграем в Китае дважды и больше нам туда в регулярном чемпионате лететь не придётся», – говорил Видгоф после утверждения расписания матчей.

Кажется, что в челябинском клубе просто не просчитали все риски такого календаря на старте чемпионата. Экономия – это дело хорошее, с этим спорить не приходится, но что с физиологией и турнирным результатом? Тренировочный процесс тренерского штаба Скудры всегда основывался на высокой интенсивности и широкой ротации состава. Так было и в «Торпедо». Так есть и в «Тракторе».

«Глупо критиковать хоккей Квартальнова». Большое интервью со Скудрой Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал, в какой хоккей будет играть его команда.

И думать о том, к чему может привести такое количество матчей на выезде на старте чемпионата, нужно было летом. Впереди же у «Трактора» заключительный матч домашней серии с постепенно набирающим ход «Локомотивом» и сложный выезд по маршруту Минск – Санкт-Петербург – Екатеринбург. И если, команда действительно угодила в функциональную яму, а Гика и Седлак не вернутся на лёд в самое ближайшее время, то дела у чёрно-белых гораздо хуже, чем сейчас показывает турнирная таблица.