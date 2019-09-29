Проворов: постепенно возвращаю игровые инстинкты

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов подвёл итоги предсезонной подготовки и поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ.

«Предсезонка получилась хорошей, я провёл три матча. Думаю, я играл хорошо, постепенно возвращаю игровые инстинкты. Мой прошлый матч был пять месяцев назад. Поэтому так здорово вернуться на лёд, играть вместе с парнями.

Конечно, в первую очередь мы сконцентрированы на том, чтобы хорошо начать регулярный чемпионат — нас ждёт матч с «Чикаго» в Праге. Мы должны сильно начать сезон, набирать очки нужно уже на старте. В то же время мы всегда найдем эмоции, чтобы насладиться моментом в матче с «Лозанной», получить удовольствие. У нас новый главный тренер, есть перемены в штабе и в составе.

Я считаю, что у нашей команды есть лицо. Мы получаем удовольствие от хоккея, у нас много классных мастеров в составе. Есть игроки с ярко выраженными лидерскими качествами. К нам приходят новые хоккеисты, и я не вижу проблем — они легко адаптируются в коллективе», — цитирует Проворова пресс-служба НХЛ.