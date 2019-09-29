Морис: хорошо, что Лайне тренировался с мужской командой

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился мнением о готовности финского форварда Патрика Лайне, пропустившего предсезонную подготовку, к старту чемпионата.

«Он готовился, тренировался с мужской командой. Мы рассчитываем, что он сможет быстро вписаться в состав. Очень важно, что у него есть шанс начать сезон в команде. Он сможет провести пару тренировок, войти в ритм с самого начала. Очень хорошо, что он уже катался с профессиональной командой.

Мы хорошо поработали на сборах, а он пропустил их, но радует то, что он будет с нами с самого начала чемпионата. Если он не совсем готов, мы поможем ему нагнать остальных. Ребята, которые пропустили сборы, порой выглядят хуже, чем те, кто работал в лагере. Но так бывает не всегда. Мы с ним поработаем», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.