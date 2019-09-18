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Главный тренер «Виннипега» — Лайне: с Шайфли и Уилером и я бы забил 50

Главный тренер «Виннипега» — Лайне: с Шайфли и Уилером и я бы забил 50
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис ответил на слова форварда Патрика Лайне, который в финской прессе пожаловался, что в прошлом сезоне ему не давали играть в первом звене команды.

«Не знаю, где бы он играл в другой команде, но последние пару лет у нас в «Виннипеге» появились три очень молодых игрока. Легко догадаться, что двое будут в одном звене, ещё один – в другом. И он прав в том, что все остальные нападающие хотели бы играть с Шайфли и Уилером. Много кто подходил ко мне и говорил: «Почему бы вам не поставить меня к ним на левый край? Думаю, я бы стал больше забивать».

Главное – не игрок, а команда. У нас сильные звенья, возможно, однажды Патрик и будет играть в первом звене, но три праворуких игрока в ударной тройке – это довольно необычно, такое редко встретишь. Патрик, Коннор, Элерс просто хотят больше играть. Уверен, наступит время, когда все они придут ко мне и скажут: «Я же говорил! Мне просто надо было дать больше игрового времени». С Шайфли и Уилером и я бы забил 50! Шучу, забил бы пять и получил травму.

Если бы я был игроком, я бы тоже хотел играть с Кросби. Но с ним не играл ни Кессел, ни Малкин. Кейн не всегда выходил с Тэйвзом. Если использовать аналогию с вождением, никто не получает права в 14 лет», — сказал Морис в интервью клубной пресс-службе.

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