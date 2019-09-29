Капитан «Виннипега» прокомментировал заключение контракта с Лайне

Капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер прокомментировал заключение нового контракта с Патриком Лайне.
«Ждём его, с ним мы станем сильнее. Сборы завершаются, мы хорошо поработали, нам было чем заняться, и мы очень старались. Приятно будет снова увидеть ребят, когда они вернутся. Знаем, что Лайне появится на следующей неделе, что сыграет в первом матче. Надеюсь, он будет в отличной форме», — цитирует Уилера пресс-служба НХЛ.
В минувшем сезоне 21-летний Лайне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросив 30 шайб и отдав 20 результативных передач при показателе полезности «–24». В шести матчах плей-офф форвард набрал 4 (3+1) очка. Финский форвард поставил подпись под двухлетним договором на общую сумму $ 13,5 млн (среднегодовая зарплата составит $ 6,75 млн).
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