Скудра: наконец-то у «Трактора» три выходных дня, раньше такой роскоши не было

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги домашнего матча с «Локомотивом» (2:1).



«Игроков и болельщиков с победой, долго мы к ней шли. Первый период был очень сложным, с трудом вкатывались, во втором периоде перестроились, вышли с удвоенной энергией и забили хорошие голы. «Локомотив» — довольно быстрая команда, нам было непросто, получился равный матч. 31 заблокированный бросок — для меня это основной показатель, насколько сильно мы хотели сегодня выиграть.



У нас наконец-то три выходных дня, до этого такой роскоши не было, поэтому постараемся за это время отдохнуть и восстановиться. Травмированные хоккеисты возвращаются в состав, картинка меняется, поэтому мы с оптимизмом отправимся на выезд. К поездке вернётся Глинкин, надеемся, что скоро восстановится Седлак. Они ключевые хоккеисты, поэтому мы рады, что они к нам присоединятся. Будет ли в дальнейшем играть Демченко? Конечно», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Скудра: нынешний состав «Трактора» не позволяет реализовывать моменты