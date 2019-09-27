Скудра: нынешний состав «Трактора» не позволяет реализовывать моменты

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвел итоги матча с «Барысом» (1:2).
«Претензий к хоккеистам нет, они сражались, они работали. Тот состав, который у нас есть, и то состояние, в котором мы находимся, не дают нам больше возможностей забивать, реализовывать моменты. Хорошая, боевитая игра, ребята продемонстрировали характер, хорошую работу, но пока нам не хватает каких-то нюансов в атаке, какого-то рикошета. Через это мы должны пройти. Нужно продолжать работать в правильном направлении, несмотря на текущий состав и состояние.
Калинину дали отдохнуть, он возрастной игрок, а начало чемпионата очень непростое. В связи с травмой Бэйлена и дисквалификацией Меньшикова мы не смогли ему раньше предоставить отдых. Касательно Демченко отмечу, что решили подпускать Сухачёва немножко ближе, почувствовать этот накал, чтобы он был вместе с командой.
В третьем периоде подсели из-за четырёх минут штрафа, которые дали себя знать. «Барыс» — очень быстрая команда, у них хорошее движение, и восемь минут штрафа — это многовато для нас.
Смотрели ребят из «Челмета», общаемся с ними, мы многих ребят знаем, и с ними уже работали. И всё-таки мы понимаем, насколько это разный уровень. Когда игроки попадают здесь под эти скорости, это совсем по-другому, совсем разные лиги. Вам, может, со стороны кажется по-другому. Вы думаете, Марсель Шолохов — это основной игрок команды КХЛ каждый вечер?
Тертышный играл, Гришакова возили на выезд, играют молодые защитники. Мы не можем превратить «Трактор» в команду Высшей лиги, иначе мы не дадим себе шанса выиграть. Гришаков работает с нами каждый день, но всё начинается в первую очередь с тренировочного процесса», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 27 сентября 2019
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