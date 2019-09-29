«Торпедо» обыграло «Сочи», одержав третью победу в четырёх матчах

«Торпедо» принимало в Нижнем Новгороде «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Дэвида Немировски.



«Леопарды» открыли счёт на 9-й минуте стараниями Дмитрия Лугина, а хозяева отыгрались в концовке первого периода после того, как Дамир Жафяров реализовал большинство. Во втором игровом отрезке нижегородцы трижды огорчили черноморский клуб стараниями Михаила Орлова, Чарльза Дженовея и Андрея Белевича.



Хозяева одержали третью победу в последних четырёх матчах, а «Сочи» потерпел третье поражение подряд. 1 октября «Торпедо» проведёт выездной матч с «Салаватом Юлаевым», а подопечные Сергея Зубова в этот же день проведут выездной матч с минским «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.