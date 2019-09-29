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«Торпедо» обыграло «Сочи», одержав третью победу в четырёх матчах

«Торпедо» обыграло «Сочи», одержав третью победу в четырёх матчах
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» принимало в Нижнем Новгороде «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Дэвида Немировски.

«Леопарды» открыли счёт на 9-й минуте стараниями Дмитрия Лугина, а хозяева отыгрались в концовке первого периода после того, как Дамир Жафяров реализовал большинство. Во втором игровом отрезке нижегородцы трижды огорчили черноморский клуб стараниями Михаила Орлова, Чарльза Дженовея и Андрея Белевича.

Хозяева одержали третью победу в последних четырёх матчах, а «Сочи» потерпел третье поражение подряд. 1 октября «Торпедо» проведёт выездной матч с «Салаватом Юлаевым», а подопечные Сергея Зубова в этот же день проведут выездной матч с минским «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Лугин (Петров, Погоришный) – 08:46' (5x5)   1:1 Жафяров (Шрёдер) – 18:57' (5x4)   2:1 Орлов (Ураков, Веряев) – 30:45' (5x5)   3:1 Дженовей (Жафяров, Варнаков) – 37:02' (5x5)   4:1 Белевич – 38:20' (5x5)
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