«Адмирал» — «Сибирь»: хозяева спаслись в концовке, забив два гола за минуту

В концовке третьего периода матча «Адмирала» из Владивостока и новосибирской «Сибири» команде хозяев удалось отыграться со счёта 0:2 и перевести встречу в овертайм. «Моряки» забили два гола за минуту усилиями Шона Лалонда и Адама Альмквиста.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Альмквист — Лалонд, Вихарев — Юнг — Бакош;

Мищенко — Ибатуллин, Лисин — Петров — Бутузов;

Бобряшов — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;

Островский — Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А.Стрельцов.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Пиганович — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Хабаров — Алексеев, Казаков — Торченюк — Михайлов;

Морозов, Ефремов, Первушин — Комаров — Романцев.