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Московское «Динамо» уступило «Йокериту» и потерпело второе поражение подряд

Московское «Динамо» уступило «Йокериту» и потерпело второе поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» принимало в столице России «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей. Московский клуб потерпел второе поражение подряд.

Гости открыли счёт на последней минуте первого периода стараниями Брайана О’Нилла. Бело-голубые восстановили равновесие за пять минут до сирены, возвестившей об окончании третьего периода, благодаря голу Андре Петерссона. Основное время матча победителя не выявило, и судьбу противостояния решил овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал Хенрик Хаапала.

2 октября подопечные Владимира Крикунова сыграют в Москве с «Северсталью», а финский клуб в этот же день встретится с Нижнекамске с «Нефтехимиком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Йокерит
Хельсинки
0:1 О'Нилл (Лехтонен) – 19:29' (5x5)   1:1 Петерссон – 54:04' (5x5)   1:2 Хаапала (О'Нилл) – 61:50' (4x3)
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