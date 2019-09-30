Московское «Динамо» уступило «Йокериту» и потерпело второе поражение подряд

Московское «Динамо» принимало в столице России «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей. Московский клуб потерпел второе поражение подряд.



Гости открыли счёт на последней минуте первого периода стараниями Брайана О’Нилла. Бело-голубые восстановили равновесие за пять минут до сирены, возвестившей об окончании третьего периода, благодаря голу Андре Петерссона. Основное время матча победителя не выявило, и судьбу противостояния решил овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал Хенрик Хаапала.



2 октября подопечные Владимира Крикунова сыграют в Москве с «Северсталью», а финский клуб в этот же день встретится с Нижнекамске с «Нефтехимиком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.