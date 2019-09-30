Педан: «Ак Барс» вышел на первое место на Востоке, но это не расслабляет

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан прокомментировал победу со счётом 2:1 в матче с «Нефтехимиком».



«С чем связано то, что я забиваю третий матч подряд? Просто оказываюсь в нужное время в нужном месте. Бывает, нужно закрыть вратаря или какой-то отскок залетает. Я рад, что моя шайба помогла выиграть.



Играть было сложнее, чем в прошлый раз с тем же «Нефтехимиком». У нас были некоторые потери при выходе из зоны, позволяли им активно играть в атаке. Было много и силовых приёмов, поэтому игра получилась тяжёлая, интенсивная.



Впервые за долгое время «Ак Барс» вышел на первую строчку Восточной конференции, поэтому атмосфера позитивная, команда выигрывает. Но это нас не расслабляет, эти два очка уже в прошлом. Будем готовиться к следующей игре, она состоится со СКА и, думаю, будет интересной для всех.



Оказывали ли результаты прошлых игр влияние на нас во время игры? Было 5:0, 6:0. Как я уже говорил, нас это не расслабляет, Главное — выиграть. Разницы нет, с каким счётом. Конечно, когда вратарь играет на ноль, это дополнительная мотивация.



После предыдущих игр начали проще играть в своей зоне, при выходе из неё, поэтому начали проводить больше времени в атаке. Создавали моменты, а они уже привели к голам», — передаёт слова Андрея Педана корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.