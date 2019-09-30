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Фисенко — о 1200 матчах Зарипова: пусть продолжает в том же духе

Фисенко — о 1200 матчах Зарипова: пусть продолжает в том же духе
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко прокомментировал победу на «Нефтехимиком» (3:2).

«Удалось забить свои голы, соперник забросил на одну шайбу меньше. Это не лучшая игра «Ак Барса» и по движению, и по всему остальному, но всё же завоевали два очка. У нас были контратаки на наши ворота, и это нужно исключить в следующем матче.

В целом довольно жёсткая была игра с обеих сторон. Как-никак татарстанское дерби, никто не хочет проигрывать. Соперники тоже хорошо двигались, здорово играли. Иногда играли в тело, мы старались отвечать им.

Хочу ли я, как Данис Зарипов, тоже добраться до отметки в 1200 матчей? Думаю, нет, это непросто. Очень много нужно работать, он выдающийся игрок. Желаю ему продолжать в том же духе», — передаёт слова Фисенко корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.

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