Зарипов — о 1200 матчах: дотянул до этого в хорошей форме, силы ещё есть

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов после встречи с «Нефтехимиком» (3:2) прокомментировал очередное достижение. Форвард провёл 1200 матч в чемпионатах России.



«Конечно же, приятно сыграть столько матчей — это очень значимое количество игр. В первую очередь, хочется поблагодарить партнёров, всех тех, кто со мной всё это время выходил на лёд, помогал и поддерживал, всех, кто вне льда поддерживал — благодаря им я дотянул до такого. И, не постесняюсь этого слова, дотянул в хорошей форме: есть ещё силы, желание, возможности продолжать. Не знаю, насколько хватит, но буду стараться как можно дольше выходить на лёд и приносить пользу.



Первый матч в Суперлиге помню — это «Мечел», помню самую первую смену, когда я сразу же со вбрасывания поехал на скамейку штрафников, когда Максиму Афиногенову засадил клюшкой по голове. Это был мой первый шаг», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».

Фисенко — о 1200 матчах Зарипова: пусть продолжает в том же духе