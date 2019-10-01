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«Динамо» проиграл «Йокериту» впервые с 2015 года

«Динамо» проиграл «Йокериту» впервые с 2015 года
Хоккей / КХЛ 0

После вояжа в Санкт-Петербург, который принёс московскому «Динамо» второе поражение от армейцев в сезоне, бело-голубые начинали домашнюю серию матчем против «Йокерита». В этом противостоянии заключена одна из самых продолжительных действующих серий в КХЛ: «Динамо» обыгрывало финский клуб в регулярном чемпионате на протяжении 11 матчей подряд. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Йокерита», сообщает пресс-служба КХЛ.

Пошедший матч перешёл в овертайм, где «Йокерит» сумел реализовать большинство. нападающий Хенрик Хаапала сумел вывести финский клуб к победе над «Динамо», которому «Йокерит» проигрывал последние четыре года.

Финны прервали 11-матчевую серию поражений от «Динамо» в КХЛ. Последний раз клуб из Хельсинки обыгрывал «Динамо» (2:1) 17 сентября 2015 года.

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