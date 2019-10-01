«Динамо» проиграл «Йокериту» впервые с 2015 года

После вояжа в Санкт-Петербург, который принёс московскому «Динамо» второе поражение от армейцев в сезоне, бело-голубые начинали домашнюю серию матчем против «Йокерита». В этом противостоянии заключена одна из самых продолжительных действующих серий в КХЛ: «Динамо» обыгрывало финский клуб в регулярном чемпионате на протяжении 11 матчей подряд. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Йокерита», сообщает пресс-служба КХЛ.
Пошедший матч перешёл в овертайм, где «Йокерит» сумел реализовать большинство. нападающий Хенрик Хаапала сумел вывести финский клуб к победе над «Динамо», которому «Йокерит» проигрывал последние четыре года.
Финны прервали 11-матчевую серию поражений от «Динамо» в КХЛ. Последний раз клуб из Хельсинки обыгрывал «Динамо» (2:1) 17 сентября 2015 года.
- 1 октября 2019
-
07:05
-
03:58
-
02:57
-
01:58
-
00:59
-
00:42
-
00:22
-
00:08
- 30 сентября 2019
-
23:48
-
23:22
-
23:17
-
23:09
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:44
-
22:39
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:08
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:47
-
21:37
-
21:25
-
21:20
-
20:49
-
20:33
-
20:12
-
20:02
-
19:36
-
19:16
-
19:08