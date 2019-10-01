Маклюков — о 2:5 с «Куньлунем»: полная стыдоба. Постараемся забыть этот кошмар

Защитник «Барыса» Алексей Маклюков прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (2:5).

«Соперник наказывал практически за каждую ошибку. Мог больше забить, мог и меньше. Но вышло так, как вышло. Очень плохой результат, нечего тут говорить.

Поражение на домашнем льду? Стыдоба, конечно, полная. Сами соскучились. С ребятами перед тренировкой с утра говорили, что наконец-то играем дома, надо, надо. Но не получилось.

Завтра соберёмся, разберём ошибки, где не так сыграли. Постараемся забыть этот кошмар. Ещё один день на подготовку к следующему сопернику. Думаю, совсем другую игру покажем. Пора уже своих болельщиков порадовать», —цитирует Маклюкова «Шайба.kz».