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Скабелка: Хелуки в «Барысе» больше не будет

Скабелка: Хелуки в «Барысе» больше не будет
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился эмоциями после матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:5).

«Не удалось нам в полной мере подготовиться к матчу. Соперник здорово катался и прессинговал все 60 минут. Были у нас хорошие отрезки в игре, были и не очень хорошие. Третий период остался полностью за «Куньлунем», отсюда и наше поражение.

Что касается Бойда, Сведберга и Орехова, то мы их нескоро увидим. Хелука? Очень слабо сыграл. Я думаю, его в команде больше не будет.

У нас не все с командой прошли предсезонный сбор ввиду разных причин. Кёртис Валк пропустил полгода, Роман Старченко также. Эрик Тангрэди влился к нам только в конце августа. У этих ребят проходит пока акклиматизация. К Роману это в меньшей степени относится, он не играл, но прошёл в полной мере физический сбор, получил нагрузку. Все ребята стараются, нужно, чтоб каждый был лидером. Непросто заменить тех ребят, которые ушли», — приводит слова Скабелки официальный сайт «Барыса».

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