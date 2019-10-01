Зарипов встретился с 95-летней болельщицей «Ак Барса»

Преданная поклонница «Ак Барса» встретилась с капитаном команды Данисом Зариповым после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (3:2).
«Поздравляем нашу преданную болельщицу с Международным днём пожилых людей! Вчера Фатима, как и много раз до этого, пришла поболеть за любимую команду, а после победы встретилась с Данисом Зариповым, пожелала удачи и пообещала и дальше приходить на матчи. И это в свои 95 лет!» — гласит сообщение пресс-службы «Ак Барса» в «Твиттере».
Посмотреть фото можно в «твиттере» казанского клуба.
Благодаря победе в татарстанском дерби «Ак Барс» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. Следующий матч в регулярном чемпионате команда Дмитрия Квартальнова проведёт завтра, 2 октября, в Казани со СКА.
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