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Зарипов встретился с 95-летней болельщицей «Ак Барса»

Зарипов встретился с 95-летней болельщицей «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0

Преданная поклонница «Ак Барса» встретилась с капитаном команды Данисом Зариповым после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (3:2).

«Поздравляем нашу преданную болельщицу с Международным днём пожилых людей! Вчера Фатима, как и много раз до этого, пришла поболеть за любимую команду, а после победы встретилась с Данисом Зариповым, пожелала удачи и пообещала и дальше приходить на матчи. И это в свои 95 лет!» — гласит сообщение пресс-службы «Ак Барса» в «Твиттере».

Посмотреть фото можно в «твиттере» казанского клуба.

Благодаря победе в татарстанском дерби «Ак Барс» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. Следующий матч в регулярном чемпионате команда Дмитрия Квартальнова проведёт завтра, 2 октября, в Казани со СКА.

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