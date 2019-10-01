«Автомобилист» прервал серию поражений, обыграв «Локомотив»

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке оказался сильнее ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. «Автомобилист» прервал серию из четырёх поражений.



Счёт во встрече был открыт на шестой минуте первого периода, заброшенную шайбу на свой счёт записал защитник «Автомобилиста» Иван Вишневский. В концовке периода нападающий Дэн Секстон упрочил преимущество команды хозяев. Во втором периоде ярославский коллектив сумел распечатать Якуба Коваржа, автором гола стал Николай Коваленко. На 45-й минуте форвард Найджел Доус восстановил преимущество «Автомобилиста» в две шайбы. На 58-й минуте защитник хозяев Алексей Василевский поставил в матче точку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.