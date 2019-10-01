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«Автомобилист» прервал серию поражений, обыграв «Локомотив»

«Автомобилист» прервал серию поражений, обыграв «Локомотив»
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке оказался сильнее ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. «Автомобилист» прервал серию из четырёх поражений.

Счёт во встрече был открыт на шестой минуте первого периода, заброшенную шайбу на свой счёт записал защитник «Автомобилиста» Иван Вишневский. В концовке периода нападающий Дэн Секстон упрочил преимущество команды хозяев. Во втором периоде ярославский коллектив сумел распечатать Якуба Коваржа, автором гола стал Николай Коваленко. На 45-й минуте форвард Найджел Доус восстановил преимущество «Автомобилиста» в две шайбы. На 58-й минуте защитник хозяев Алексей Василевский поставил в матче точку.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2019, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Вишневский (Кучерявенко) – 05:10' (5x5)   2:0 Секстон (Холланд) – 18:06' (5x5)   2:1 Коваленко – 34:50' (5x4)   3:1 Доус (Дацюк, Мацек) – 45:25' (5x4)   4:1 Василевский (Белоусов, Холланд) – 57:56' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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