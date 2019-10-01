ИИХФ утвердила новые правила о взятии ворот

Международная федерация хоккея утвердила изменения в правилах, информирует официальный сайт организации.



Шайба, залетевшая в ворота после рикошета от конька игрока, будет засчитана. Но если судьи зафиксируют движение ногой, взятие ворот засчитано не будет.



Также внесены уточнения, касающиеся помех вратарю. Взятие ворот засчитано не будет, если атакующий игрок своим расположением или через контакт мешает вратарю свободно перемещаться по своей вратарской площадке или защищать ворота, а также в случае умышленного контакта игрока с вратарём в любой части площадки.



Также изменены правила в случаях, когда игрок ломает клюшку или роняет её на лёд. По новым правилам, хоккеист может передвинуть клюшку по льду партнёру, если эта передача не мешает игре и не отвлекает соперника. При этом если игрок переправит сломанную клюшку или её часть в шайбу или в игрока, владеющего шайбой, то он будет наказан малым дисциплинарным штрафом.