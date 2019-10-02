Потерпит ли «Ак Барс» первое домашнее поражение в сезоне?

Сегодня, 2 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Адмирал» — «Сибирь»;

— «Ак Барс» — СКА;

— «Нефтехимик» — «Йокерит»;

— «Динамо» М — «Северсталь»;

— «Динамо» Р — «Авангард».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Во Владивостоке «Адмирал» повторно сыграет с «Сибирью». 30 сентября команда Сергея Светлова забросила две шайбы в конце третьего периода, отыгравшись со счёта 0:2. В серии буллитов «Адмирал» дожал «Сибирь».

Центральный матч игрового дня состоится в Казани, где «Ак Барс» примет СКА. В этом сезоне команда Дмитрия Квартального не потерпела ни одного поражения на домашнем льду.