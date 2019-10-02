Потерпит ли «Ак Барс» первое домашнее поражение в сезоне?
Сегодня, 2 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Адмирал» — «Сибирь»;
— «Ак Барс» — СКА;
— «Нефтехимик» — «Йокерит»;
— «Динамо» М — «Северсталь»;
— «Динамо» Р — «Авангард».
Принять участие в опросе можно в Playbuzz.
Во Владивостоке «Адмирал» повторно сыграет с «Сибирью». 30 сентября команда Сергея Светлова забросила две шайбы в конце третьего периода, отыгравшись со счёта 0:2. В серии буллитов «Адмирал» дожал «Сибирь».
Центральный матч игрового дня состоится в Казани, где «Ак Барс» примет СКА. В этом сезоне команда Дмитрия Квартального не потерпела ни одного поражения на домашнем льду.
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