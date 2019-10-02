Плющев — о «Спартаке»: если кто-то отвык работать, это не проблема Знарка

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о проблемах «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.
«Ничего удивительного здесь нет. Летом красно-белых возглавил экс-главный тренер сборной России и его штаб, ожидания от команды были высокими. К сожалению, пока они не оправдались — «Спартак» стартовал на «троечку» с плюсом. При этом были не только поражения, но и яркие победы, которые обозначили потенциал команды и обнадёжили.
Между прочим, «Спартак» дважды одолел «Автомобилист», что никому в Лиге не удавалось. Очень неплохой хоккей был показан и в двух встречах с «Авангардом» — прошлогодним финалистом Кубка Гагарина. Есть повод для оптимизма, думаю, что «Спартак» будет прогрессировать. Но здесь ключевой момент — улучшение игры вратарской бригады.
Вратарей «Спартака» перегрузили на сборах? Сомневаюсь в этой версии, у нас исторически на первом сборе вратари работали по одному плану с полевыми игроками. Другое дело, что Олег Знарок всегда был сторонником классической летней подготовки с большим объёмом работы, прежде всего «на земле». Если кто-то так работать отвык, то это его проблема. И не вина Знарка», — цитирует Плющева Russia-Hockey.
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